Dit zegt de politie over vondst van meerdere lichamen in auto Winschoten

In het water aan de Renselweg in Winschoten is dinsdagavond een auto gevonden in het onderzoek naar de vermissing van Jeffrey (10) en Emma (8). In de auto zijn meerdere lichamen aangetroffen. Dit zegt de politie ter plaatse over de vondst.

"Het is een auto van een vergelijkbaar model als waar we eerder naar gezocht hebben in het onderzoek naar de vermissing van Jeffrey en Emma. We weten inmiddels ook dat er lichamen zijn aangetroffen in de auto. Daarom moeten we eerst auto uit het water halen", zegt de politiewoordvoerder in Winschoten.

Heel ernstig scenario

"We moeten kijken om hoeveel lichamen het gaat en wie het precies zijn. Het betekent ook dat we rekening moeten houden met een heel ernstig scenario." Een zoekteam van de politie heeft de auto gevonden. "Het team was bezig met een zoektocht op het water en in het water. Ze waren daar bezig zoals we al dagen bezig zijn in het onderzoek."

Het onderzoek dinsdagavond:

0:35 Auto gevonden in water bij Winschoten in zoektocht naar vermissing

De komende uren zal eerst de auto uit het water gehaald worden. "Die wordt verplaatst naar een andere locatie. Daar gaan we verder onderzoek doen naar de auto. De lichamen worden eruit gehaald. Die verplaatsen wij ook naar een locatie. Daar zullen we moeten constateren om wie het gaat met zekerheid. Vervolgens zullen we elke update die we hebben eerst delen met de familie. Zij zijn op dit moment echt het belangrijkst. Zij maken een verschrikkelijk moeilijke tijd door."

De halfbroer van de kinderen gaf eerder op dinsdag al een emotioneel statement over de vermissing:

0:54 Familie vermiste Jeffrey en Emma tijdens persmoment: 'We zijn ten einde raad'

Jeffrey en Emma werden op zaterdag 17 mei rond 15.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van Beerta. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Hun vader, Klaas Bijl, is de man met wie ze vermoedelijk zijn vertrokken. De ouders van de kinderen zijn al langere tijd uit elkaar.