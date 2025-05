'Echt doorgedraaid': Beerta rouwt na vondst auto van vader Jeffrey en Emma

In Beerta hangt een zwaar, stil verdriet. De vondst van een auto met lichamen in het water bij Winschoten heeft diepe sporen nagelaten in het Groningse dorp, waar de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8) vandaan komen. Dorpsgenoten reageren aangeslagen. Sommigen zijn boos, anderen zoeken naar begrip. Maar iedereen is geraakt.

"Het doet me heel veel verdriet. Ongelooflijk, maar ik was er al bang voor", zegt een vrouw. "Ik bedoel, hetzelfde kenteken, dezelfde auto en lichamen erin. Dus ja, ik denk dat er maar heel weinig kans is dat het niet die kindjes zijn."

'Hele dorp hield adem in'

In het dorp heerste al dagen een beklemmend gevoel. "Ik hield mijn hart al vast voor wat er gevonden zou worden", vertelt een jonge moeder. "De hele omgeving, ik denk heel Nederland zelfs, het hield hun in de greep." Ze leeft vooral mee met de moeder van de kinderen: "Dat vind ik het allerheftigste. Hoe zij zich moet hebben gevoeld de afgelopen dagen."

Een andere vrouw vertelt dat ze zich machteloos voelde. "Ik heb wel gedacht om mee te zoeken, niet gedaan omdat ik bang ben om iets te vinden. Vond ik een beetje flauw van mezelf." Toch was ze er constant mee bezig. "Ik heb ook het kenteken in mijn auto op een sticker geplakt", vertelt ze over hoe ze heeft proberen mee te helpen in de zoektocht naar de Toyota Avensis van de vader.

Dubbel beeld van de vader

Over de vader van de kinderen klinken in Beerta gemengde geluiden. "Hij praatte eigenlijk altijd vol liefde over zijn kinderen", zegt een jonge vrouw. "Voor ons was het eigenlijk gewoon een hartstikke lieve man." Een andere dorpsgenoot bevestigt: "Hij heeft weleens iets voor me gedaan, een woning leegmaken of zoiets. Dat gebeurde perfect. Geen probleem."

Toch was het beeld niet voor iedereen rooskleurig. "Een deel zag een aardige man, gek op zijn kinderen. En de andere kant zag het hem wel doen", zegt een vrouw. Een ander vult aan: "Het was een alcoholist, had ik gelezen", zegt een vrouw die zegt zelf een relatie met een alcoholist heeft gehad. "Die reageerde niet normaal."

"Echt doorgedraaid"

De harde realiteit kwam dinsdagavond, toen de politie de auto uit het water haalde. "Dat houdt je sowieso toch bezig", zegt een man. Hij kende de vader van gezicht: "Altijd wel een praatje maken en zo."

Een andere man zegt met verbijstering: "Dit? Nee, dat verwacht je niet. Nee, onvoorstelbaar. Daar ben je toch ook compleet doorgedraaid, hè. Dat blijkt ook wel."

"Iedereen was ermee bezig"

De omvang van de politie-inzet maakte diepe indruk. "Ik heb nooit zoveel politie gezien als nu", vertelt een bewoner. "Heel Noord-Nederland zette zich hiervoor in. Dat vond ik wel heel mooi." De schok is groot. "Iedereen is ermee bezig geweest. Je hoort het ook onderling en met appjes", zegt een vrouw.

De sfeer in het dorp is gelaten, zwaar, en tegelijk verbonden. "Ik denk dat iedereen het beseft, hoe kwetsbaar alles is", zegt een vrouw. "Misschien ook wel hoeveel risico kinderen lopen die afhankelijk zijn. En dat het misschien ook iedereen wel kan gebeuren."