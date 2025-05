Verdriet en bloemen op plek waar Jeffrey en Emma werden gevonden

Waar vannacht nog politielampen flikkerden, liggen nu knuffels, bloemen en brandende kaarsen. De familie heeft bevestigd dat in de auto die in Winschoten uit het water werd gehaald, de lichamen lagen van de vermiste Jeffrey (10), Emma (8) en hun vader. Op het verlaten industrieterrein groeit intussen een stille bloemenzee.

"Dat gevoel is niet uit te leggen, nee", zegt een vrouw die de zoekactie opstartte in Oldambt. "We hebben net een hele grote knuffelbeer opgehaald met witte rozen en twee kaarsen. En ja, ik hoop dat iedereen een kaars brandt voor de kinderen." Ze kreeg het slechte nieuws via de familie. "Dan is dit toch echt het laatste wat je kan doen, ja."

Ook een andere vrouw die heeft meegezocht, komt een bloem brengen. "Een verschrikkelijk gevoel. En best wel beladen", zegt ze. De plek maakt diepe indruk. "Heel bizar, omdat er gezocht werd op heel verschillende plekken. En dan hoor je dat hij hier wordt gevonden, eigenlijk zo dichtbij."

De locatie, tussen loodsen en parkeerterreinen, maakt het des te schrijnender. "Kil", zegt de vrouw kort, maar veelzeggend.

'Ergste wat je kunt doen'

Ook Wim Westerman, eigenaar van een bedrijf direct tegenover het water, is aangeslagen. "We zitten hier vlakbij met het bedrijf en dan schrik je wat er hier gebeurt." Hij zag de sonarboot varen. "Toen dacht ik al: dit is foute boel." Zijn beveiligingscamera’s worden nog bekeken. "Maar ja, helaas is er nu niks meer aan te doen."

Westerman verwoordt wat velen denken: "Wat hij met zichzelf doet, moet hij zelf weten. Maar twee kindertjes meenemen is natuurlijk wel het ergste wat je kunt doen." Als hij naar de bloemen en knuffels kijkt, kan hij het niet bevatten wat er is gebeurd: "Ja, dat is erg. Dat het daar moet liggen."

De vrouw die de zoekactie opzette heeft nog contact met een familielid. "Hij belt mij nog omdat ik graag een crowdfunding wil opstarten voor de familie", zegt ze. "Maar ik weet wel hoe het gaat. Het gaat absoluut niet goed. Nee, dit gun je je ergste vijand nog niet toe."