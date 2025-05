Stiefdochter Klaas Bijl in tranen: 'Hartverscheurend, dat je kindertjes zo kunt meenemen'

De impact van het drama rond de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8) reikt diep in de familie. Hart van Nederland sprak met Mariska, de stiefdochter van Klaas Bijl, de man die samen met de kinderen dood werd aangetroffen in een auto in Winschoten. Ze is zichtbaar aangeslagen. "Ik begrijp het echt niet, dat je kindertjes ook kunt meenemen. Ongelooflijk."

Mariska vertelt dat Klaas jaren geleden een relatie had met haar moeder. "Klaas was ooit mijn stiefvader. Hij heeft een tijd een relatie gehad met mijn moeder. Mijn moeder is nu bijna twaalf jaar geleden overleden." Wat er is gebeurd, gaat haar door merg en been. "Ik vind het echt heel heftig", zegt ze met gebroken stem.

'Egoïstische man'

Dat het zover zou komen, had ze nooit gedacht. "Nee, dit niet verwacht. Totaal niet." Volgens haar was Klaas iemand die veel dronk. "Egoïstische man. Ja, meer kan ik er niet over zeggen."

De afgelopen dagen zat ze er bovenop. "We waren hier gisteravond ook. Mijn zoon is heel veel bij de familie. Dus ik ken ze zelf ook heel goed." Over hoe het nu met hen gaat, is ze duidelijk: "Vreselijk. Het is niet te bevatten. Er komt nu echt een rotperiode voor ze aan."

De plek waar de auto is gevonden, maakt het extra pijnlijk. "Dit is een hele gekke plek geworden. Vol ongeloof. Ik bevat het nog niet. Ik wil het nog niet geloven. Maar het is helaas wel zo." Volgens haar kende Klaas het gebied goed. "Dit is ook wel iets wat hij natuurlijk wel had gezegd. Wat hij ging doen met de kinderen."