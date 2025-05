Marleen startte zoektocht én inzameling voor Jeffrey en Emma: 'Je voelt dit als ouder'

Ze had het gevoel dat ze iets moest doen. Marleen Duit uit Oldambt besloot afgelopen maandag niet langer af te wachten. "Ik werd wakker zonder goed nieuws, en toen heb ik gelijk actie ondernomen." Wat volgde, was een indrukwekkende zoektocht waarbij honderden mensen zich aansloten. En nu, na het vreselijke nieuws, is ze ook degene die een inzamelingsactie startte voor een waardig afscheid voor de vermoorde Jeffrey (10) en Emma (8).

"Het is gewoon hartverscheurend. Ik voel me heel leeg vooral", vertelt Marleen aan Hart van Nederland. Ze is moeder van twee kinderen en voelde zich meteen geraakt toen het Amber Alert uitging. "Ik ben zelf moeder van twee kinderen. Je gaat je toch een beetje verdiepen in het gevoel van de moeder van Jeffrey en Emma."

Samen met anderen zette ze in overleg met politie en familie een grootschalige zoekactie op. "Dat ging echt als een lopend vuurtje. We kregen overal hulp vandaan." Totdat dinsdagavond een auto werd gevonden in het water bij Winschoten. "Toen had ik al voor mezelf van: dit is niet goed."

'Kinderen hadden een hele toekomst voor zich'

Ze kende Klaas Bijl niet goed persoonlijk, maar wel via schoolcontacten. "Mijn dochter is wel met de dochter van Klaas naar school geweest. En ik heb ook wel wat dingen gedaan op school met de moeder van Jeffrey en Emma." Wat haar het meest raakt: "Had je kinderen dan niet mee genomen. Die hadden een hele toekomst voor zich. Had gewoon de kinderen bij de moeder gelaten."

Woensdag begon ze met goedkeuring van de familie een crowdfundingsactie. "Binnen een uur zat ik op 10.000 euro. En dat blijft komen. Het is gewoon bizar. Ik ben echt sprakeloos." De actie is bedoeld om de familie te helpen met een waardig afscheid. "Zodat ze niet hoeven denken: 'dit kan niet, maar ik wil het wel graag.'"

Marleen is diep geraakt door de massale steun. "Wij allemaal, inwoners van Oldambt, iedereen die doneert, willen gewoon dat ze een waardig afscheid krijgen."