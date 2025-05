Politie bezocht vader dag vóór ontvoering Emma en Jeffrey

De politie bevestigt vrijdagavond langs te zijn geweest bij de vader van Jeffrey en Emma. Het Dagblad van het Noorden meldde dit eerder al.

Woensdagmiddag hielden de politie, het OM en de betrokken burgemeesters een persconferentie over het onderzoek naar het overlijden van Jeffrey en Emma. In bovenstaande video zie je wat ze tot nu toe weten.

Districtschef van de politie Groningen Frank Smilda meldt dat meerdere collega's naar de woning zijn gegaan, maar dat toen de afweging werd gemaakt om niet in te grijpen in de situatie. "Er was geen reden om er iets mee te doen", aldus Smilda. Zaterdag ontvoerde de vader de kinderen.

Amber Alert

Zondag werd er een Amber Alert verstuurd. De politie sprak eerder al de vrees uit voor het leven van Emma en Jeffrey, omdat er aanwijzingen waren dat hun vader van plan was zichzelf en de kinderen iets aan te doen.

Woensdagochtend bleek het ergste scenario werkelijkheid geworden. De familie heeft een verklaring uitgegeven waarin het verdriet nauwelijks in woorden te vangen is: "Aangeslagen, boos en intens verdrietig. Geen enkel woord komt in de buurt bij wat wij nu voelen. We kunnen het niet beseffen en willen het ook eigenlijk niet beseffen."

ANP