Gevonden lichaam in Kralingse Plas is van vermiste Marjolein (38)

Het lichaam dat maandag gevonden werd in de Kralingse Plas in Rotterdam is van de vermiste Marjolein (38). Dat bevestigt de politie maandagmiddag. Op X laat de politie weten dat een misdrijf wordt uitgesloten.

In het bos werd maandag gezocht naar Marjolein, die sinds donderdag werd vermist. Onder andere duikers zochten in de plas. Zondagavond vond de politie ook al spullen in het bos. Die bleken van Marjolein te zijn, bevestigde de politie maandag. Samen met veteranen-zoekteams zocht de politie ook dit weekend naar de vrouw.

Vermist

Marjolein werd sinds vorige week donderdag vermist. Ze zou eigenlijk haar dochtertje moeten ophalen bij de kinderopvang, maar kwam daar nooit aan.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).