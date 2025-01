Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Marjolein

In de Kralingse Plas in Rotterdam is een lichaam gevonden in de zoektocht naar de vermiste Marjolein uit Rotterdam. Dat meldt de politie. Of het inderdaad gaat om de vermiste 38-jarige vrouw, is nog niet bekend.

In het Kralingse Bos in Rotterdam wordt maandag gezocht door de politie naar de vermiste vrouw. Onder andere duikers zoeken in een plas. Zondagavond werden al spullen gevonden van Marjolein, liet de politie maandag weten. Samen met veteranen-zoekteams zocht de politie ook dit weekend naar de vrouw.

Vermist

Marjolein is sinds vorige week donderdag spoorloos. Om 12.38 uur was ze nog op station Gouda, waar ze de trein naar Rotterdam-Noord nam. Twee uur later, om 14.00 uur, gebruikte ze haar pinpas op het Noordplein in Rotterdam. Een kwartier later liep ze over de Soetendaalsekade, bleek uit camerabeelden.

Ze zou eigenlijk haar dochtertje moeten ophalen bij de kinderopvang, maar daar kwam ze nooit aan. Toen haar partner werd gebeld dat hun dochter nog steeds niet was opgehaald, sloegen de alarmbellen direct aan.