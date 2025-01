Grootschalige zoekactie naar vermiste Marjolein (38) in Kralingse Bos

In het Kralingse Bos in Rotterdam is zondagavond intensief gezocht naar de vermiste Marjolein (38). De vrouw is sinds afgelopen donderdag spoorloos, wat tot grote zorgen leidt bij haar familie, vrienden en de politie.

De zoektocht wordt geleid door het Veteranen Search Team, een gespecialiseerd team dat vaker wordt ingezet bij vermissingen. Er werd ook met honden gezocht in de bos.

1:34 Vriend vermiste Marjolein begrijpt er niets van: 'Hoop dat we haar snel vinden'

Zondagmiddag werd er ook gezocht door vrienden en familie van de vermiste Marjolein. In de bovenstaande video vertellen haar broer, Marcel en haar partner, Herjan over de vermissing van de vrouw.

Al dagenlang vermist

Van Marjolein is al inmiddels al vier dagen niets meer vernomen. Zij werd voor het laatst gezien op donderdag 9 januari. Om 12.38 uur was ze nog op station Gouda, waar ze de trein naar Rotterdam-Noord nam. Twee uur later, om 14.00 uur, gebruikte ze haar pinpas op het Noordplein in Rotterdam. Dit leek lange tijd het laatste teken van leven.

Zondag ontdekte het zoekteam dat ze een kwartiertje later, om precies te zijn om 14.14 uur, nog over de Soetendaalsekade heeft gelopen. Daar is ze te zien op camerabeelden.

Diezelfde middag had Marjolein haar dochtertje moeten ophalen bij de kinderopvang. Dit gebeurde echter nooit. Toen haar partner werd gebeld dat hun dochter nog steeds niet was opgehaald, sloegen de alarmbellen direct aan.

Signalement Marjolein Marjolein heeft een lichte huidskleur en blond haar tot over haar schouders. Ze is 1,75 meter lang en heeft een slank postuur. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een lange, donkergroene jas.

Zoektocht hervatten

De grootschalige zoekactie in het Kralingse Bos leverde zondagavond geen concrete aanwijzingen op. "Het is op dit moment niet duidelijk of er iets is aangetroffen," aldus een woordvoerder van de politie. Het is nog niet zeker of de zoektocht maandag wordt voortgezet.