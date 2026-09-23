OM: verdachte schoolkampdrama Vogelwaarde reed 130 kilometer per uur

De 20-jarige automobilist die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde, reed vlak voor de aanrijding 130 kilometer per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank in Breda. Bij het ongeval op 11 juni kwamen drie kinderen van 12 jaar en een volwassene om het leven.

De automobilist uit Hulst wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Hij reed met een te hoge snelheid en met een kapotte stuurbekrachtiging. De in totaal veertien schoolkinderen en twee begeleiders waren op schoolkamp toen ze werden aangereden. Naast de vier doden, vielen er meerdere gewonden.

Snelheid op basis van telefoongegevens

De snelheid is gemeten op basis van de telefoongegevens van de verdachte. Daaruit bleek dat J. de laatste 800 meter voorafgaand aan het fatale ongeval 130 kilometer per uur reed, in een bocht waar 70 de adviessnelheid is. De verdachte passeerde eerder ook lijnen op de weg die de verkeersintensiteit meten. Daaruit bleek dat hij 135 km per uur gereden zou hebben, zei de officier van justitie.

Het OM verdacht Reinaldas J. aanvankelijk ook van rijden onder invloed van cannabis (THC). Die verdenking was gebaseerd op een speekseltest. Maar na bloedonderzoek bleek dat de concentratie THC onder de norm ligt, zei de officier van justitie. Die verdenking komt te vervallen.

Enkele dagen na het ongeluk werd er een stille tocht georganiseerd in Axel. Mensen zochten steun bij elkaar en herdachten de slachtoffers. In de onderstaande video vertellen mensen hoe ze omgaan met zo'n vreselijk drama:

2:04 Diep geraakte mensen lopen mee in stille tocht Axel

Rechter: 'Intens verdriet'

De rechter sprak de nabestaanden toe. "Het moet een enorm ingewikkelde dag voor u zijn. Maar die valt in het niet bij het intense verdriet en de nachtmerrie waarin u bent beland", zei de voorzitter van de rechtbank. Ook de officier richtte zich tot de nabestaanden. Hij zei dat het fatale ongeluk in Vogelwaarde "diepe wonden heeft veroorzaakt in de gemeenschappen".

De advocaat van de verdachte zei dat J. "dit nooit heeft gewild en dat hij het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd". Zijn raadsvrouw zei: "Hij vindt het vreselijk voor de nabestaanden en beseft dat er niets is waarmee hij het goed kan maken." De verdediging heeft de rechtbank gevraagd om het voorarrest van hun cliënt te beëindigen, zodat hij zijn strafzaak in vrijheid kan afwachten.