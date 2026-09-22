Ouders slachtoffers schoolkampdrama delen foto's van omgekomen Olivia, Damian en Sarah: 'Voor altijd 12'

De ouders van Damian, Olivia en Sarah, de drie 12-jarige kinderen die in juni omkwamen bij het drama op de N290 bij Vogelwaarde, delen foto's en persoonlijke herinneringen aan hun kinderen. De familie en nabestaanden doen dat omdat woensdag de eerste openbare zitting tegen de 20-jarige verdachte plaatsvindt. Door de foto's te delen willen ze hun kinderen een gezicht geven. "Zodat niet wordt vergeten wat wij elke dag moeten missen."

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Het drama gebeurde op 11 juni van dit jaar. De toen 19-jarige automobilist reed in op veertien fietsende kinderen en twee begeleiders van basisschool De Warande in Axel. De groep was op schoolkamp. Damian, Olivia en Sarah en de directeur van de school kwamen om het leven. Meerdere kinderen raakten zwaargewond bij het ongeluk.

Enkele dagen na het ongeluk werd er een stille tocht georganiseerd in Axel. Mensen zochten steun bij elkaar en herdachten de slachtoffers. In de bovenstaande video vertellen mensen hoe ze omgaan met zo'n vreselijk drama.

'Drie kinderen voor altijd 12'

Sarah wordt door haar familie omschreven als een vrolijke en lieve meid en "een echte zonnestraal die je altijd liet lachen". Dansen was haar grote passie en later wilde ze juf worden. Ook was ze erg hecht met haar broertje. "Haar missen doet intens veel pijn. Ze is nu voor altijd bij Damian en Olivia en wij moeten allemaal leven met dit verdriet. Drie kinderen voor altijd 12."

Sarah. Beeld: Namens de Familie

Olivia was volgens haar familie lief, sociaal en stoer. Ze was sportief, had fijne vriendinnen en een bijzondere band met haar zus. Ook was ze graag samen met haar ouders, drie broers en zus. "Olivia bracht zoveel warmte, gezelligheid en liefde in ons gezin. We missen haar enorm en haar afwezigheid is voelbaar in alles."

Olivia. Beeld: Namens de Familie

Klaar voor de middelbare school

Ook Damian was klaar voor een nieuwe stap. Hij zou op de middelbare school aan havo/vwo beginnen. Zijn familie omschrijft hem als een lieve, zachte en zorgzame jongen die altijd voor anderen klaarstond.

Damian. Beeld: Namens de Familie

Damian hield van aardrijkskunde en geschiedenis en kende de vlaggen van alle landen. Thuis speelde hij graag met Lego Star Wars en lightsabers. "We missen Damian enorm, hij laat een grote leegte achter in ons gezin en familie."

De ouders hebben de foto's via Namens de Familie vrijgegeven. Ze willen daarmee aandacht vragen voor wie hun kinderen waren, nu deze week de strafzaak tegen de verdachte begint. Ze doen dat "om hen in het licht te zetten, zodat niet wordt vergeten wat wij elke dag moeten missen."