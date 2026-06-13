Inzamelingsactie voor getroffen gezinnen in Vogelwaarde stopgezet: bijna 124.000 euro opgehaald

De inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het fatale verkeersongeval in de Zeeuwse plaats Vogelwaarde is stopgezet. Met bijna 124.000 euro op de teller heeft de organisator besloten dat er nu "echt meer dan genoeg is opgehaald om de direct getroffenen bij te staan."

De inzamelingsactie werd opgezet door een ouder van basisschool De Warande in het Zeeuwse Axel. Donderdag werd een groep van die school aangereden toen zij op schoolkamp waren. Een auto botste op veertien fietsende kinderen en twee begeleiders. Drie kinderen en een volwassene, de directeur van de school, kwamen daarbij om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. Een 19-jarige man is aangehouden en blijft langer vastzitten.

In de video hieronder vertelt Ray Goossen over de inzamelingsactie die hij opstartte voor de nabestaanden:

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Met de inzamelingsactie wilde de ouder de getroffen gezinnen "een warm hart toedragen en hen financieel ondersteunen bij de kosten van de begrafenissen en de loodzware tijd die voor hen ligt."

Zondagavond is er mogelijk een stille tocht voor de overleden kinderen en de directeur.