OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Inzamelingsactie voor getroffen gezinnen in Vogelwaarde stopgezet: bijna 124.000 euro opgehaald

Inzamelingsactie voor getroffen gezinnen in Vogelwaarde stopgezet: bijna 124.000 euro opgehaald

Ongeluk

Gisteren, 22:38

Link gekopieerd

De inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het fatale verkeersongeval in de Zeeuwse plaats Vogelwaarde is stopgezet. Met bijna 124.000 euro op de teller heeft de organisator besloten dat er nu "echt meer dan genoeg is opgehaald om de direct getroffenen bij te staan."

De inzamelingsactie werd opgezet door een ouder van basisschool De Warande in het Zeeuwse Axel. Donderdag werd een groep van die school aangereden toen zij op schoolkamp waren. Een auto botste op veertien fietsende kinderen en twee begeleiders. Drie kinderen en een volwassene, de directeur van de school, kwamen daarbij om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. Een 19-jarige man is aangehouden en blijft langer vastzitten.

In de video hieronder vertelt Ray Goossen over de inzamelingsactie die hij opstartte voor de nabestaanden:

Donaties stromen binnen voor gezinnen na schoolkampdrama Zeeland
1:26

Donaties stromen binnen voor gezinnen na schoolkampdrama Zeeland

Met de inzamelingsactie wilde de ouder de getroffen gezinnen "een warm hart toedragen en hen financieel ondersteunen bij de kosten van de begrafenissen en de loodzware tijd die voor hen ligt."

Zondagavond is er mogelijk een stille tocht voor de overleden kinderen en de directeur.

Door ANP

Lees ook

Stille tocht in Axel aangekondigd voor omgekomen kinderen en schooldirecteur
Stille tocht in Axel aangekondigd voor omgekomen kinderen en schooldirecteur
Massale steun na drama in Zeeland: al 100.000 euro opgehaald
Massale steun na drama in Zeeland: al 100.000 euro opgehaald
Bloemen en knuffels bij plek van dodelijk ongeluk in Zeeland
Bloemen en knuffels bij plek van dodelijk ongeluk in Zeeland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.