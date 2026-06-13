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Stille tocht in Axel aangekondigd voor omgekomen kinderen en schooldirecteur

Ongeluk

Vandaag, 17:57

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In de Zeeuwse plaats Axel komt zondagavond waarschijnlijk een stille tocht voor de drie overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. De gemeente Terneuzen, waar Axel deel van uitmaakt, laat weten in gesprek te zijn met de initiatiefnemer van de tocht.

"Samen in stilte. Samen in liefde. Voor altijd in ons hart." Dat staat in de online aankondiging van de tocht, die eindigt bij basisschool De Warande, de school van de leerlingen en de directeur.

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De vier slachtoffers kwamen om het leven nadat donderdagmiddag een auto op hen inreed. Anderen uit de groep van in totaal veertien leerlingen en twee begeleiders die op schoolkamp waren, raakten gewond. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De 19-jarige bestuurder uit Hulst is aangehouden.

In de bovenstaande video vertelt Ray Goossen over een inzamelingsactie die hij opstartte voor de nabestaanden.

Door ANP

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