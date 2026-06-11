Vier mensen omgekomen bij drama Zeeland: dit weten we tot nu toe

Wat een leuk schoolkamp had moeten zijn, eindigde donderdagmiddag in een groot drama. Bij een ernstig verkeersongeval op de N290 bij Terhole in Zeeuws-Vlaanderen zijn donderdag vier mensen om het leven gekomen. Eerder meldde de politie dat twee kinderen en een volwassene waren overleden. Later overleed ook het vierde slachtoffer, eveneens een kind, in het ziekenhuis. Hoe heeft dit zo fout kunnen gaan en wat weten we tot nu toe?

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur. Een personenauto botste op een groep van veertien kinderen en twee begeleiders die tijdens een schoolkamp op de fiets onderweg waren. De groep was afkomstig van een basisschool uit Axel.

Volgens de politie overleden drie slachtoffers ter plaatse: twee kinderen en een volwassene, die als begeleider mee was. Een vierde slachtoffer, eveneens een kind, overleed later in het ziekenhuis. Naast de dodelijke slachtoffers raakten drie kinderen zwaargewond. Zij zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Hoe het nu met hen gaat of wat hun verwondingen zijn, is niet bekend.

Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse na het ongeluk, waaronder deze traumahelikopter. Beeld: Provicom

Man uit Hulst aangehouden

De politie heeft een paar uur na het ongeluk een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Onderzoekers bekijken welke rol hij heeft gespeeld bij het ongeluk. Of hij ook de bestuurder van de betrokken auto was, is niet bekendgemaakt.

De precieze oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. De politie spreekt van een "zeer heftig verkeersongeval" en roept getuigen op zich te melden. De N290 werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten voor onderzoek.

De rest van de kinderen en de tweede begeleider zijn elders opgevangen. Voor betrokkenen en hun families is hulp georganiseerd, zo is de stichting Namens de Familie ingeschakeld. In het dorpshuis van Vogelwaarde is opvang geregeld en ook op de school van de kinderen is ondersteuning beschikbaar.

De eerste bloemen liggen bij het hek van de school. Beeld: Hart van Nederland

'Hartverscheurend drama'

Waarnemend burgemeester Franc Weerwind van Terneuzen zegt diep te zijn geraakt door wat hij beschrijft als een "hartverscheurend drama". Hij spreekt van een hechte gemeenschap waarin "velen dit verlies intens voelen". Na het ongeluk is er een samenkomst geweest met ouders, broertjes en zusjes van slachtoffers, aldus Weerwind. Ook sprak hij de jongeren die onderdeel uitmaakten van de fietsende groep en niet gewond zijn geraakt.

0:50 Waarnemend burgemeester Weerwind over drama Vogelwaarde: 'Hartverscheurend'

Vrijdagochtend bezoekt Weerwind naar eigen zeggen de basisschool waar het schoolkamp door werd georganiseerd. Hij gaat dan in gesprek met docenten en leerlingen van groep 8 "om over dit grote verdriet te praten". Ook vindt vrijdagochtend een collegevergadering plaats, aldus Weerwind, om te bespreken "hoe wij om iedereen heen kunnen gaan staan."

Reacties

Het drama leidde ook tot veel reacties in politiek Den Haag. Premier Rob Jetten noemt het ongeluk afschuwelijk. "Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool; het schoolkamp, eindigt in een nachtmerrie."

Staatssecretaris Judith Tielen schrijft op X: "Wat een mooi schoolkamp had moeten zijn, eindigt in een drama." Onderwijsminister Rianne Letschert noemt het ongeluk "een vreselijk drama" en wenst de nabestaanden en betrokkenen veel sterkte.