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Drama tijdens schoolkamp: twee kinderen en begeleider omgekomen bij ongeluk in Zeeland

Ongeluk

Vandaag, 15:10

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Bij een ernstig verkeersongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn donderdagmiddag zeker drie mensen om het leven gekomen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland gaat het om twee kinderen en een volwassene. Vier andere kinderen raakten gewond bij het ongeluk, waarbij een auto en meerdere fietsers betrokken waren.

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Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens hun schoolkamp. De tweede begeleider en de andere kinderen zijn opgevangen. "Voor hen en hun naasten wordt hulp georganiseerd", schrijft de veiligheidsregio.

Hulpdiensten uit de regio zijn massaal ingezet en kregen vanwege de omvang van het ongeval ondersteuning van extra hulpverleners. Op beelden is te zien dat meerdere ambulances en politiewagens ter plaatse zijn. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

'Heftige situatie'

Over de toedracht van het ongeluk is nog weinig bekend. Een woordvoerder van de veiligheidsregio noemt het incident een 'heftige situatie'. De N290 is vanwege het ongeval afgesloten.

De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Slachtoffers zijn opgenomen in het Universitair Ziekenhuis Gent, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC in Rotterdam. Over de ernst van hun verwondingen is nog geen verdere informatie bekend.

De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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