Derde kind overleden bij tragisch ongeluk tijdens schoolkamp in Zeeland

Bij het ernstige ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde is een derde kind overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Daarnaast is ook een volwassene om het leven gekomen. De politie heeft een persoon aangehouden naar aanleiding van het ongeluk. De verslagenheid na het ongeluk is groot.

Donderdagmiddag rond 12.30 uur ging het mis toen een personenauto in botsing kwam met een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens hun schoolkamp. Hierbij overleden twee kinderen en een begeleider. Vier andere kinderen raakten gewond bij het ongeluk. Donderdagavond werd dat een van deze kinderen alsnog is overleden.

Opvang

De tweede begeleider en de andere kinderen zijn opgevangen. "Voor hen en hun naasten wordt hulp georganiseerd", schrijft de veiligheidsregio. De groep is afkomstig van een basisschool uit Axel, een dorpje op zo'n tien kilometer afstand van Vogelwaarde.

Hulpdiensten uit de regio werden massaal ingezet en kregen vanwege de omvang van het ongeval ondersteuning van extra hulpverleners. Op beelden is te zien dat meerdere ambulances en politiewagens ter plaatse zijn. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Persoon aangehouden

De politie heeft rond 16.15 uur bekendgemaakt dat één persoon is aangehouden naar aanleiding van het ongeval. Volgens een 112-correspondent gaat het om een 19-jarige man uit Hulst. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Ook heeft de politie nog niet bekendgemaakt waarom de persoon is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De politie roept eventuele getuigen op zich te melden. Het onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval loopt nog. De N290 is vanwege het ongeval afgesloten.