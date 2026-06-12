Massale steun na drama in Zeeland: al 100.000 euro opgehaald

De inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen na het tragische ongeval in Zeeland heeft het nieuwe streefbedrag van 100.000 euro bereikt. De crowdfunding werd opgezet om de nabestaanden financieel te ondersteunen en de slachtoffers een mooi afscheid te geven. Bij het ongeluk in Terhole kwamen drie basisschoolleerlingen en een volwassen begeleider om.

Initiatiefnemer Ray Goossen startte de actie vanuit betrokkenheid bij de schoolgemeenschap van basisschool De Warande. Het oorspronkelijke doel werd al snel benaderd, waarna het streefbedrag werd verhoogd naar 100.000 euro. Dat bedrag is inmiddels gehaald.

In de bovenstaande video vertelt Ray over de actie.

'We willen niet machteloos toekijken'

Bij de inzamelingsactie schrijft Goossen dat de hele dorps-, sport- en schoolgemeenschap diep geraakt is door het drama. "We willen niet machteloos toekijken", aldus de initiatiefnemer.

Volgens de oproep is de actie bedoeld om te laten zien dat de gezinnen er niet alleen voor staan. "Elke bijdrage helpt om te laten zien dat ze er niet alleen voor staan. We leven mee", schrijft Goossen bij de inzamelingsactie.

Drama tijdens schoolkamp

Het ongeluk gebeurde donderdag op de N290. Rond 12.30 uur botste een personenauto op een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders. Drie kinderen en een volwassen persoon kwamen om. Ook raakten meerdere kinderen gewond.

Elevantio, de onderwijskoepel waar basisschool De Warande deel van uitmaakt, laat weten dat het volwassen slachtoffer de directeur is van de school. "Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de families, vrienden en naasten van de slachtoffers. Ook leven wij intens mee met de leerlingen, ouders en collega's van De Warande en met iedereen die op welke manier dan ook door dit verdriet is getroffen."

De groep was op schoolkamp. De school van de groep ligt in Axel, in de gemeente Terneuzen. Op de plek waar het dodelijke ongeval plaatsvond, zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd.