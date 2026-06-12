Verdachte (19) van tragisch ongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten

De 19-jarige man uit de gemeente Hulst die wordt verdacht van het veroorzaken van het dodelijke verkeersongeluk op de N290 bij Vogelwaarde blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn aanhouding en inverzekeringstelling getoetst en goedgekeurd. Daardoor kan de verdachte langer worden vastgehouden.

Bij het ongeval kwamen donderdag vier mensen om het leven: een volwassene en drie kinderen. Ook raakten meerdere kinderen gewond. Volgens de politie botste de auto van de verdachte op een groep fietsers.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Dat onderzoek wordt breed opgezet en zal naar verwachting enige tijd duren.

Waarnemend burgemeester Franc Weerwind van Terneuzen zei donderdag diep te zijn geraakt door het "hartverscheurend drama" in Vogelwaarde/Terhole, zo zie je in de bovenstaande video.

Onderzoek

Begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris en op basis van welke verdenkingen dat gebeurt. Vanwege het lopende onderzoek en de privacy van de betrokkenen deelt de politie voorlopig geen verdere informatie over de zaak.