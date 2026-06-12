Bloemen en knuffels bij plek van dodelijk ongeluk in Zeeland

Op de plek in Zeeland waar donderdag het dodelijke verkeersongeval plaatsvond met meerdere slachtoffers zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd, ziet een verslaggever. Ook elders in Zeeland wordt gerouwd om het ongeval, waardoor drie kinderen en een volwassen persoon omkwamen.

Het ongeluk gebeurde op de N290 bij de Zeeuwse plaats Vogelwaarde in de gemeente Hulst. Rond 12.30 uur botste een personenauto op een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders. De groep was op schoolkamp. De school van de groep ligt in Axel, in de gemeente Terneuzen.

In de gemeenten Terneuzen en Hulst hangen de komende dagen de vlaggen halfstok. "We zijn allemaal ontzettend geschrokken en leven mee met de betrokkenen en hun dierbaren", meldt de gemeente Terneuzen.

'Verslagenheid en ongeloof' op basisschool

Ook bij de basisschool in Axel zijn uit medeleven bloemen en knuffels neergelegd, meldt Omroep Zeeland. Burgemeester Franc Weerwind van Terneuzen bezocht de school vrijdagochtend en zei dat er "verslagenheid en ongeloof, heel veel verdriet, intens verdriet" heerst binnen de school. Tegen Omroep Zeeland zei hij ook dat de bijeenkomst in de school nodig was om "samen te zijn, juist nu heb je elkaar nodig. Nu moet je om elkaar gaan staan. Elkaar alle liefde geven die je kan. Want zo'n verdriet is enorm."

Ook wethouder Sonja Suij van Terneuzen was donderdagochtend bij de school. Zij noemde het gebeurde "niet te bevatten".

Inzamelingsactie

Een ingestelde inzamelingsactie heeft al ruim 21.000 euro opgeleverd. "We willen niet machteloos toekijken", schrijft de initiatiefnemer. "Met deze crowdfunding willen we de getroffen gezinnen een warm hart toedragen en hen financieel ondersteunen bij de kosten van de begrafenissen en de loodzware tijd die voor hen ligt. Elke bijdrage helpt om te laten zien dat ze er niet alleen voor staan. We leven mee."