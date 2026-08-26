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Auto verdachte gebruikt bij onderzoek naar fataal ongeluk Vogelwaarde

Ongeluk

Vandaag, 20:15

De politie deed woensdag opnieuw onderzoek in de bocht van de N290 in Vogelwaarde. Op die plek werd op 11 juni een groep leerlingen en begeleiders van basisschool De Warande uit Axel aangereden. Bij het ongeluk kwamen drie kinderen en de directrice van de school om het leven. Meerdere kinderen raakten gewond.

Het onderzoek van de politie was een controle voor het onderzoeksteam om na te gaan of de waarnemingen van de dag van het ongeluk kloppen. Daarbij werd de auto van de verdachte gebruikt. Familie en nabestaanden van de slachtoffers waren bij het onderzoek aanwezig.

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Snelheidsbeperking blijft staan

Op 11 juni kwamen drie leerlingen en de directrice van een school uit Axel om het leven bij het fatale ongeluk. Zij waren toen onderweg naar een schoolkamp even verderop. De politie hield een paar uur na het ongeluk een 19-jarige man uit Hulst aan. De man, die is geboren in Litouwen, ging "keer op keer" in de fout in de weken met "meerdere grove verkeersovertredingen".

Sinds het drama geldt op die plek tijdelijk een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Die snelheidsbeperking blijft voorlopig staan. De provincie Zeeland onderzoekt namelijk ook de inrichting van de bocht en neemt de uitkomsten van het politieonderzoek daarin mee.

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Bekijk bovenstaande video om te zien hoe de reconstructie in zijn werk ging.

Door Redactie Hart van Nederland

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