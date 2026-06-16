Bestuurder (19) Vogelwaarde verdacht van dood door schuld na tragisch ongeluk met schoolklas

De 19-jarige bestuurder die is aangehouden voor het driedubbel fatale ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. Bij het tragische ongeluk kwamen drie kinderen en een schooldirectrice uit Axel om het leven.

Enkele uren na het ongeval werd de man uit Hulst aangehouden. De rechter-commissaris heeft dinsdag besloten dat de verdachte veertien dagen langer vast blijft zitten. Het OM verdenkt de bestuurder van de auto ervan dat hij het dodelijke verkeersongeval heeft veroorzaakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

De 19-jarige verdachte uit Hulst bestuurde de auto waarmee het ongeluk werd veroorzaakt. Wat hij precies verkeerd heeft gedaan volgens het Openbaar Ministerie wordt niet duidelijk gemaakt in een verspreide verklaring. Hiernaar gevraagd zegt een woordvoerder van het OM slechts dat er "geen tussentijdse mededelingen worden gedaan terwijl het onderzoek loopt."

Wel staat in de verklaring dat hij verdacht wordt van het overtreden van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Dat kan betekenen dat roekeloosheid of grove onoplettendheid van een bestuurder de oorzaak is van een ongeluk.

Drie zwaargewonden

Bij het incident botste de jongeman met de auto tegen de groep van veertien schoolkinderen en hun twee begeleiders van een basisschool in Axel. Ze waren op groep 8-kamp. Behalve de vier dodelijke slachtoffers raakten ook meerdere kinderen gewond. Maandag lagen er nog drie van hen in het ziekenhuis, meldde een woordvoerder van Namens de Familie toen aan het ANP.

De schok in Zeeland is groot na het ongeluk. Afgelopen zondag wordt een stille tocht georganiseerd in Axel om stil te staan bij de omgekomen kinderen en schooldirectrice: