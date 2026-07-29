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Nabestaanden reageren 'vol afschuw' op rijgedrag verdachte Vogelwaarde

Crime

Vandaag, 18:40

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De ouders en andere nabestaanden van de slachtoffers van het ernstige verkeersongeval in Vogelwaarde hebben "vol afschuw" kennisgenomen van het "asociale en roekeloze rijgedrag van de verdachte en de gigantische reeks grove verkeersovertredingen die hij op zo'n jonge leeftijd heeft begaan." Dat laat Namens de Familie weten.

De nabestaanden reageren op de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die besliste dinsdag dat de voorlopige hechtenis van de verdachte met zestig dagen wordt verlengd.

"Voor ons als ouders en nabestaanden heeft dit niks meer met een ongeval te maken. Dit was een actie van iemand die speelt met levens. En waarvan onze lieve kinderen en echtgenote/moeder de onnodige slachtoffers zijn geworden. Het idee dat dit drama mogelijk voorkomen had kunnen worden als deze bestuurder wél zijn verantwoordelijkheid had genomen, maakt het verdriet alleen maar groter."

Drie kinderen en een volwassene kwamen bij het incident om het leven en meerdere kinderen raakten gewond.

Verdachte filmde zichzelf tijdens hard rijden

Volgens de rechter heeft de verdachte als beginnend bestuurder "in een kort tijdsbestek onverantwoord rijgedrag" vertoond. Hij heeft niet alleen diverse boetes gehad, maar op zijn telefoon zijn ook filmpjes aangetroffen waarop te zien is dat hij met hoge snelheid rijdt en zichzelf en de snelheidsmeter filmt. Van 4 juni tot en met de dag van het ongeluk werden op twintig verschillende plekken snelheidsovertredingen met de auto van de verdachte geregistreerd.

Door ANP

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