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Verdachte ongeluk Vogelwaarde waarbij vier mensen omkwamen blijft langer vast

Crime

Vandaag, 17:58

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De inmiddels 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde vorige maand blijft 60 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter dinsdag besloten.

De man uit Hulst, die de auto bestuurde, wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood tot gevolg. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.

Bij de aanrijding kwamen drie kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. De groep bestond uit veertien schoolkinderen en twee begeleiders en was op schoolkamp toen zij werd aangereden.

Eén kind weer in ziekenhuis

"De ouders en nabestaanden vinden de vandaag genomen beslissing van de rechtbank zeer terecht, gezien het immense verlies, het verdriet en de schade die de verdachte heeft aangericht", zegt een woordvoerder van Namens de Familie, die de slachtoffers bijstaat. "De schade is enorm, ook voor de toekomst." Alle kinderen waren uit het ziekenhuis, maar een van hen is tijdelijk weer opgenomen. Verdere mededelingen over de gezondheidssituaties doet Namens de Familie omwille van privacy niet.

Door ANP

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