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2 kinderen nog in ziekenhuis na vreselijk ongeluk Vogelwaarde

Ongeluk

Vandaag, 16:55

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Twee kinderen die gewond raakten door een aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde eerder deze maand, liggen nog in het ziekenhuis. Een derde kind heeft het ziekenhuis vorige week verlaten. Dat meldt Namens de Familie, die de slachtoffers bijstaat.

Drie kinderen en een volwassene kwamen om het leven door het ongeluk. De 19-jarige bestuurder van de auto die betrokken was bij het ongeval wordt verdacht van dood door schuld. De raadkamer van de rechtbank in Middelburg heeft dinsdag besloten dat hij dertig dagen langer vast blijft zitten.

Over het herstel en de revalidatie van de gewonde kinderen bestaan nog altijd zorgen, aldus NdF. "De situatie is - voor zover nu in te schatten - stabiel. Dat laat onverlet dat de schade van de enorme klap groot is en blijft."

Door ANP

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