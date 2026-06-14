OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Honderden bij stille tocht Axel, groot verdriet om omgekomen kinderen en schooldirectrice

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 19:39

Link gekopieerd

In het Zeeuwse Axel kwamen veel mensen op een stille tocht af, die werd gehouden vanwege het vreselijke ongeluk afgelopen donderdag. Bij de tragedie kwamen drie kinderen en hun schooldirectrice om het leven. Vele honderden liepen in de tocht mee, ze waren in het wit gekleed en sommigen droegen knuffels voor de overleden kinderen. Anderen hadden een roos bij zich.

De tocht startte om 19.00 uur in het noorden van Axel bij de meubelboulevard en stopte bij de basisschool van de slachtoffers, De Warande. Daar werd twee minuten stilte gehouden. Het idee voor de stille tocht ontstond zaterdag vanuit inwoners van het Zeeuwse stadje waar de slachtoffers van de tragedie vandaan kwamen.

Kinderen van 12 jaar omgekomen

Bij het ongeluk in Vogelwaarde ging het donderdagmiddag vreselijk mis tijdens een schoolkamp van groep 8. Een auto botste iets na het middaguur op een groep fietsers, leerlingen en begeleiders, van veertien kinderen en twee volwassenen. Drie kinderen van 12 jaar en de directrice van de school kwamen om. Anderen raakten gewond.

In de video bovenaan vertellen mensen die in de stille tocht meelopen hoe diep het vreselijke ongeluk hen geraakt heeft.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Snelheid verlaagd bij plek waar schooldirecteur en drie kinderen omkwamen'
'Snelheid verlaagd bij plek waar schooldirecteur en drie kinderen omkwamen'
Massale steun na drama in Zeeland: al 100.000 euro opgehaald
Massale steun na drama in Zeeland: al 100.000 euro opgehaald
Verdachte (19) van tragisch ongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten
Verdachte (19) van tragisch ongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.