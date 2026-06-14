Honderden bij stille tocht Axel, groot verdriet om omgekomen kinderen en schooldirectrice

In het Zeeuwse Axel kwamen veel mensen op een stille tocht af, die werd gehouden vanwege het vreselijke ongeluk afgelopen donderdag. Bij de tragedie kwamen drie kinderen en hun schooldirectrice om het leven. Vele honderden liepen in de tocht mee, ze waren in het wit gekleed en sommigen droegen knuffels voor de overleden kinderen. Anderen hadden een roos bij zich.

De tocht startte om 19.00 uur in het noorden van Axel bij de meubelboulevard en stopte bij de basisschool van de slachtoffers, De Warande. Daar werd twee minuten stilte gehouden. Het idee voor de stille tocht ontstond zaterdag vanuit inwoners van het Zeeuwse stadje waar de slachtoffers van de tragedie vandaan kwamen.

Kinderen van 12 jaar omgekomen

Bij het ongeluk in Vogelwaarde ging het donderdagmiddag vreselijk mis tijdens een schoolkamp van groep 8. Een auto botste iets na het middaguur op een groep fietsers, leerlingen en begeleiders, van veertien kinderen en twee volwassenen. Drie kinderen van 12 jaar en de directrice van de school kwamen om. Anderen raakten gewond.

In de video bovenaan vertellen mensen die in de stille tocht meelopen hoe diep het vreselijke ongeluk hen geraakt heeft.