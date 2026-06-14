'Snelheid verlaagd bij plek waar schooldirecteur en drie kinderen omkwamen'

Op de N290 bij Terhole is de maximumsnelheid tijdelijk verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. Dat meldt Omroep Zeeland.

De maatregel is genomen vanwege de vele mensen die naar de plek komen waar donderdag een schooldirecteur en drie kinderen om het leven kwamen bij een ernstig verkeersongeluk.

Veel mensen leggen bloemen neer

Sinds het ongeluk bezoeken veel mensen de locatie om bloemen neer te leggen en stil te staan bij de slachtoffers. Daardoor is het drukker dan normaal langs de weg.

Om de veiligheid van bezoekers en weggebruikers te vergroten, geldt op het betreffende deel van de N290 voorlopig een lagere maximumsnelheid.

Grote impact

Het ongeluk gebeurde donderdag tijdens een schoolkamp van groep 8. Een auto botste op een groep fietsers van een school uit Axel.

Bij het ongeluk kwamen drie kinderen van 12 jaar oud en een schooldirecteur om het leven. De tragedie heeft veel indruk gemaakt in Zeeland en ver daarbuiten.

Later wordt in Axel een stille tocht gehouden voor de slachtoffers. Ook is er een donatieactie opgezet voor de getroffen families. Daarover zie je meer in bovenstaande reportage.