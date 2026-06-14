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Stille tocht voor omgekomen schooldirecteur en drie kinderen gaat door

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 11:53

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De stille tocht voor de slachtoffers van het fatale ongeluk in Zeeland gaat door. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Terneuzen zondag.

De tocht wordt gehouden in Axel, de plaats waar de betrokken school is gevestigd. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van de school.

Initiatief uit de samenleving

Het idee voor de stille tocht ontstond zaterdag vanuit inwoners. Inmiddels is het initiatief afgestemd met de gemeente.

De tocht start om 19.00 uur in het noorden van Axel en komt uit bij de basisschool van de slachtoffers, De Warande. Daar worden twee minuten stilte gehouden. "Loop met ons mee in stilte, samen in liefde, voor altijd in ons hart", staat op de aankondiging. Gevraagd wordt witte kleding te dragen en een knuffel mee te nemen "voor de overleden kindjes".

Vier dodelijke slachtoffers

Bij het ongeluk ging het donderdagmiddag mis tijdens een schoolkamp van groep 8. Een auto botste iets na het middaguur op een groep fietsers.

De groep bestond uit veertien kinderen en twee volwassenen. Onder de slachtoffers zijn drie kinderen van 12 jaar oud en de directeur van de school. Of familieleden of andere direct betrokkenen aanwezig zullen zijn bij de stille tocht, is niet bekend.

Volgens de organisatie Namens de Familie hebben de nabestaanden op dit moment geen behoefte om meer informatie naar buiten te brengen. Mocht dat veranderen, dan zal de organisatie hen daarbij ondersteunen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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