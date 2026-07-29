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Verdachte dodelijk ongeluk Vogelwaarde ging 'keer op keer' in de fout

Crime

Vandaag, 16:14

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De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval op 11 juni in het Zeeuwse Vogelwaarde beging eerder al "meerdere malen grove verkeersovertredingen". Volgens de rechtbank ging de man, die is geboren in Litouwen, "keer op keer" in de fout en bracht hij daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar. De verdachte heeft "kennelijk weinig zelfinzicht" in zijn rijgedrag, staat in een woensdag gepubliceerd verslag van de raadkamer van de rechtbank.

Op de dag van het ongeluk reed hij in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet naar behoren werkte. Daarvoor brandde een waarschuwingslampje. Toch stapte hij volgens de rechtbank in die auto en reed hij met hoge snelheid door de bocht waar hij van de weg raakte.

De man raakte met de auto een groep van veertien schoolkinderen en hun twee begeleiders. Drie kinderen en een volwassene kwamen daarbij om het leven en meerdere kinderen raakten gewond.

Verdachte filmde zichzelf tijdens hard rijden

Volgens de rechter heeft de verdachte als beginnend bestuurder "in een kort tijdsbestek onverantwoord rijgedrag" vertoond. Hij heeft niet alleen diverse boetes gehad, maar op zijn telefoon zijn ook filmpjes aangetroffen waarop te zien is dat hij met hoge snelheid rijdt en zichzelf en de snelheidsmeter filmt. Van 4 juni tot en met de dag van het ongeluk werden op twintig verschillende plekken snelheidsovertredingen met de auto van de verdachte geregistreerd.

Door ANP

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