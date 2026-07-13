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Massaclaim tegen Klarna om overtreden regels voor achteraf betalen

Rechtszaak

Vandaag, 09:11

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De Stichting Massaschade & Consument (SMC) is een massaclaim gestart tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt het bedrijf de regels voor consumentenkrediet met zijn diensten voor achteraf betalen. Daardoor zouden consumenten onterecht met extra kosten en oplopende schulden worden geconfronteerd.

SMC stelt dat achteraf betalen via Klarna feitelijk neerkomt op een lening en daarom aan dezelfde wettelijke regels moet voldoen. Volgens voorzitter Lucia Melcherts houdt Klarna zich daar niet aan. "Met Klarna kunnen mensen te maken krijgen met onbedoelde extra kosten en kunnen ze zelfs in de financiële problemen komen."

Jop (25) raakte in de schulden en wil nu jongeren waarschuwen. Zijn verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

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Compenseren

De stichting eist dat Klarna consumenten compenseert voor volgens haar onterecht betaalde kosten, zoals aankoopbedragen, herinneringskosten, boetes en incassokosten. In totaal zou het gaan om een schadebedrag van ruim 500 miljoen euro.

Volgens SMC voert Klarna onvoldoende kredietcontroles uit, worden consumenten onvoldoende geïnformeerd over de risico's van achteraf betalen en wordt slordig omgegaan met betwiste betalingen, retourzendingen en fraudezaken. Ook zouden minderjarigen te eenvoudig gebruik hebben kunnen maken van de betaaldienst.

Onder vuur

Het is niet voor het eerst dat Klarna onder vuur ligt. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde eerder dit jaar dat Klarna bij twee online aankopen de regels voor consumentenkrediet ernstig had geschonden door geen verplichte kredietwaardigheidstoets uit te voeren.

Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde vorig jaar dat consumenten extra bescherming nodig hebben vanwege de groei van 'buy now, pay later'-diensten. Volgens de toezichthouder leiden deze betaalmethoden steeds vaker tot betalingsproblemen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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