Jongeren kiezen massaal voor achteraf betalen: zo voorkom je hoge schulden

Jongeren maken steeds meer gebruik van achteraf betaalapps zoals Klarna en Riverty. Minderjarigen deden dit vorig jaar zelfs bijna 600.000 keer, terwijl dit niet mag. Nu de zomer is begonnen en de uitverkoop lonkt, is de verleiding groot om meer op afbetaling te kopen. Vandaag start daarom de bewustwordingscampagne 'NaSmaak' in de koopgoot in Rotterdam.

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat vooral jongeren betalingsachterstanden en boetes hebben bij Buy Now Pay Later-diensten zoals Klarna en Riverty. Vooral aan hen is dan ook de campagne gericht om er voorzichtig mee om te gaan.

"Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen we aandacht voor de risico’s van achteraf betalen", legt Christian Meijer, hoofd van Wijzer in Geldzaken, uit. "Jongeren kunnen hierdoor flink in de problemen komen. Nieuwe wetgeving in 2026 moet checken of achteraf betalen voor jou een goed idee is en regels voor leeftijdsverificatie aanscherpen. Het is belangrijk dat jongeren nu al begrijpen wat de risico’s zijn."

De 22-jarige Maura heeft 3.000 euro schuld opgelopen door achteraf betalen en leningen. "Uiteindelijk hebben mijn ouders de schuld overgenomen en betaal ik hun nu af", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Heel lastig en niet fijn, maar als ik er nu voor zou staan, zou ik het weer doen. Als je een cadeautje nodig hebt voor iemand, dan kan je niet zonder aankomen. Dan koop ik toch echt weer iets op afbetaling. Ik weet dat het niet verstandig is, maar het is ook wel ideaal."

