Klarna en andere achterafbetaaldiensten scherpen leeftijdscheck aan

Aanbieders van Buy Now, Pay Later-diensten, zoals Klarna en Riverty, hebben hun leeftijdscheck aangescherpt. Dat schrijft minister van Financiën Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zijn al langer zorgen over het feit dat veel minderjarigen hun onlineaankopen achteraf betalen door de leeftijdscontroles van die aanbieders te omzeilen. Minderjarigen mogen geen gebruikmaken van BNPL-diensten, maar doen dat wel. Vorig jaar betaalden jongeren bijna 600.000 keer iets achteraf volgens onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Kamervragen van CU en GL-PvdA

Achterafbetaaldiensten checken de leeftijd van de klant, maar doen dat niet bij elke transactie. Dat gaan de aanbieders nu wel doen.

"Het is goed dat de aanbieders ons onlangs hebben laten weten dat zij die handschoen hebben opgepakt", schrijft de minister in reactie op Kamervragen van GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie over dit onderwerp. "Ze hebben toegezegd dat zij bij alle gebruikers van BNPL gaan verifiëren of de opgegeven geboortedatum correct is."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP