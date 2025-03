Jop (25) worstelt zich langzaam uit de schulden: ‘Kan echt iedereen overkomen’

Even online nieuwe schoenen bestellen, een paar pizza’s voor jou en je vrienden, en een game-pc om de nieuwste spellen op te spelen. En als het even kan: pas over een paar weken of maanden betalen. Die zorgen zijn voor later. Hoe ga je als jongere eigenlijk verantwoordelijk om met je geld? Die vraag staat deze week centraal tijdens de Week van het Geld. Via activiteiten op scholen en het platform Geldfit worden jongeren gestimuleerd om over geldstress te praten en op tijd hulp te zoeken.

Jop (25) weet als geen ander hoe het voelt om elke dag wakker te worden met geldstress. In een paar jaar tijd bouwde hij een schuld op van bijna 10.000 euro. "Het voelde dom. Ik gaf meer uit dan ik had en boekte zelfs mijn zorgverzekering terug via de bankapp." Inmiddels is hij hard op weg om zijn schulden af te lossen – en hoopt hij deze zomer eindelijk vrij te zijn van incasso’s.

Tijdens zijn filmopleiding in 2018 besloot Jop zijn schuldenstrijd vast te leggen. Hij belde zijn negentien schuldeisers terwijl hij zichzelf filmde. De eerste werkte niet mee, wat leidde tot torenhoge incassokosten. Maar er waren ook partijen die hem juist de ruimte gaven. "De zorgverzekeraar dacht gelukkig wel mee."

De afgelopen jaren loste hij op piekmomenten 1.100 euro per maand af. Soms ging het moeizamer. “Dan kwam er weer een boete of rekening tussendoor.” Inmiddels woont hij in Veldhoven en werkt hij als videograaf. Hij maakt bedrijfsvideo’s en aftermovies van evenementen. Al zijn inkomsten gaan naar het aflossen van zijn schuld. “Het gaat goed. Ik ben nu op 65 procent", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Gesprek met de koningin

Zijn verhaal maakt indruk. Jop sprak er zelfs over met koningin Máxima en staatssecretaris Jurgen Nobel. Zijn doel: jongeren waarschuwen voor geldproblemen. “Het kan echt iedereen overkomen.” Dat ziet ook Donja van Geldfit, die dagelijks bellers spreekt over geldzorgen. “Een jongen belde omdat hij door Klarna een schuld had opgebouwd. Dan komt er schaamte bij, maar praten is de eerste stap.”