Steeds meer jongeren kampen met problematische schulden

Uit een recente peiling, onder iets meer dan 500 jongeren tussen de 18 en 27 jaar, blijkt dat meer dan de helft van hen te maken heeft gehad met een onbetaalde rekening of betalingsachterstand. De financiële zorgen onder deze groep zijn groot, en een zorgwekkend aantal jongeren weet de weg naar professionele hulp niet te vinden.

Veel jongeren die in de schulden raken, ervaren gevoelens van schaamte. Dit weerhoudt hen ervan om tijdig hulp te zoeken, wat vaak leidt tot verergering van hun problemen. Als ze toch om hulp vragen, wenden ze zich vaak tot hun directe omgeving, zoals familie of vrienden, in plaats van professionele hulpinstanties, blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Geldfit. "Te weinig mensen weten de weg naar professionele hulp te vinden. Dit is een gemiste kans, want juist door betalingsachterstanden vroegtijdig aan te pakken, kunnen problematische schulden worden voorkomen," aldus een woordvoerder van het ministerie.

Jongeren bewust maken

Om jongeren beter te bereiken, lanceert het ministerie samen met Geldfit de campagne ‘Geldstress’. Deze campagne trapt af op woensdag op het ROC in Nijmegen, waar jongeren in contact kunnen komen met een team van "geldstressbusters" en ervaringsdeskundige.

De campagne heeft als doel jongeren bewust te maken van de beschikbare hulp en hen aan te moedigen om niet te lang te wachten met het zoeken naar ondersteuning. Via Geldfit kunnen jongeren gratis en anoniem chatten over hun financiële situatie. De boodschap is duidelijk: Heb je geldstress? Wacht niet te lang en benader Geldfit.

Van 800 naar 8.000 euro schuld

Een van de ervaringsdeskundigen die bij de campagne aanwezig is, is Layla Badoella. Ze weet als geen ander hoe het voelt om op jonge leeftijd met schulden te worstelen. "Mijn schuld begon met 800 euro, maar ik kreeg te horen van de gemeente dat dat te laag was voor een hulptraject. In plaats van hulp kreeg ik deadlines om te betalen," vertelt Layla. Haar schuld liep uiteindelijk op tot zo'n 8.000 euro.

Incassobureaus

Schulden kunnen vaak hoog oplopen, mede door incassokosten die aan betalingsachterstanden worden toegevoegd. Dit kan ervoor zorgen dat jongeren zoals Layla nog verder in de problemen komen. Deze extra kosten maken het voor hen bijna onmogelijk om hun schulden af te lossen, waardoor ze in een neerwaartse spiraal belanden.

Hulp en een nieuw toekomstperspectief

Via een collega kwam Layla uiteindelijk in contact met Stichting ONSbank, die hielpen haar om de financiële situatie in kaart te brengen en samen een plan op te stellen. Dankzij de hulp kon ze eindelijk beginnen met het aflossen van haar schulden. Nu zet Layla zich zelf in als ervaringsdeskundige bij ONSbank, waar ze andere jongeren met soortgelijke problemen ondersteunt.

Inmiddels overwegen 25 gemeenten om ook de samenwerking aan te gaan met Geldfit en het ministerie van SZW. Layla benadrukt het belang van de campagne en hoopt dat meer instanties gaan luisteren naar jongeren: "Zorg dat jullie zichtbaar zijn op social media en geef jongeren de tijd om dingen te regelen. Schulden kunnen iedereen overkomen. Schaam je niet, want er is hulp. En je kunt er weer bovenop komen."