Achteraf betalen in fysieke winkel: binnenkort mogelijk in Nederland

Betalen achteraf zal binnenkort ook in fysieke winkels mogelijk zijn, dankzij een samenwerking tussen Klarna en Adyen. Deze twee fintechbedrijven slaan de handen ineen om de Buy Now, Pay Later-optie beschikbaar te maken bij supermarkten, drogisterijen en andere winkels, dat meldt BNR.

In de aankondiging van Adyen en Klarna wordt aangegeven dat de achteraf betaaloptie beschikbaar zal zijn op 450.000 pinautomaten. De uitrol start in Europa, Noord-Amerika en Australië, met plannen om later andere regio’s te bedienen.

Klarna en andere achterafbetaaldiensten hebben eerder dit jaar hun leeftijdscheck aangescherpt:

Onbekend welke winkels

Welke winkels in Nederland deze optie gaan aanbieden, is nog niet bekend. Klanten van Adyen, zoals Rituals, Mango en de Bijenkorf, hebben nog geen officiële aankondigingen gedaan over het gebruik van deze service.