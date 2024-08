Schoenenketen Bristol wil Nederlandse winkels sluiten, honderden banen op de tocht

Het Belgische moederbedrijf van schoenwinkelketen Bristol, Euro Shoe Group, heeft aangekondigd een groot deel van zijn vestigingen te sluiten. Dat bevestigt marketingtopvrouw Lore Vanaudenhove van Euro Shoe Group na berichtgeving door de Belgische zakenkrant De Tijd. Hierdoor sluiten alle 80 winkels in Nederland en verdwijnen honderden banen.

In Nederland zijn volgens Vanaudenhove momenteel nog ongeveer vierhonderd mensen werkzaam voor Bristol.

Euro Shoe Group vroeg eind mei een vorm van uitstel van betaling aan in België. Daarmee is het familiebedrijf in ieder geval tot 7 september beschermd tegen schuldeisers, om op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar.

De sluiting komt niet als een verrassing. Het bedrijf worstelt sinds de coronacrisis met tegenvallende resultaten en personeelsgebrek. Twee maanden geleden vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan en werkte het aan een saneringsplan, dat nu klaar is en nog goedkeuring van de Belgische rechter nodig heeft.

Doorstart in België, sluiting dreigt in Nederland

Als onderdeel van dat saneringsplan zullen 72 van de 115 winkels in België een doorstart maken onder twee nieuwe eigenaren. Voor de Nederlandse tak van Bristol is er geen toekomst. "We zijn al winkels aan het sluiten en mensen vertrekken spontaan," vertelt Vanaudenhove aan de krant.

Inmiddels is Bristol gestart met een grote uitverkoop om schulden af te lossen. "De opbrengst van de leegverkoop, zowel in België als Nederland, zal onvoldoende zijn om alle schulden van onze moedermaatschappij aan te zuiveren", aldus de marketingtopvrouw. "Na het verloop van de bescherming zal dus het faillissement van de moedermaatschappij automatisch volgen en bijgevolg ook van de dochter, Bristol bv, in Nederland."

Hart van Nederland - ANP