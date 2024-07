Kledingketen Esprit officieel failliet, geen zicht op doorstart

De Nederlandse tak van het modeconcern Esprit is door de rechter in Amsterdam failliet verklaard, waardoor ruim tweehonderd mensen hun baan verliezen. Curator Erik Schuurs meldt dat er momenteel geen zicht is op een doorstart.

Eerder deze week zijn de resterende zeventien Nederlandse winkels al gesloten, nadat moederbedrijf Esprit Holdings een faillissementsprocedure voor het Nederlandse onderdeel had gestart. Vervolgens verleende de rechter in Amsterdam Esprit uitstel van betaling. Schuurs laat weten dat dit uitstel inmiddels is omgezet in een faillissement.

ANP