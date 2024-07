Nederlandse vrouw glijdt tientallen meters van berg en raakt zwaargewond

Een 47-jarige vrouw uit Nederland is zwaargewond geraakt tijdens het beklimmen van een berg in Oostenrijk. Net onder de top verloor ze haar grip en gleed ongeveer zeventig meter naar beneden over een steil en rotsachtig deel van de berg. Ze werd per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht.

Volgens de politie van de deelstaat Tirol maakte de vrouw deel uit van een groep van veertien Nederlanders die de Mairspitze, een bijna 2800 meter hoge berg op de grens met Italië, wilden beklimmen.

De groep bevond zich ongeveer vijftig meter onder de top toen het ongeluk gebeurde. Door een onbekende oorzaak verloor de vrouw haar grip en gleed naar beneden.

Een van de bergwandelaars in de groep, een arts, verleende direct eerste hulp aan de gewonde vrouw. Ondertussen sloeg de leider van de groep, een 61-jarige Nederlander, alarm.

ANP