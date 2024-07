Streefbedrag voor gezin vakantiedrama Spanje binnen 24 uur gehaald: 'Sprakeloos'

Het streefbedrag voor het gezin uit Maastricht dat zaterdag betrokken was bij een ernstig ongeval in Spanje is binnen no time gehaald. De doneeractie stond nog geen 24 uur online en er was al meer dan het doel van 10.000 euro opgehaald.

"We zijn daar hartstikke dankbaar voor", zegt Joost Kemps, een van de initiatiefnemers van de doneeractie, tegen Hart van Nederland. Hij is bevriend met een van de slachtoffers van het ongeluk en staat in nauw contact met de familie.

"Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Een van m'n beste vrienden is gewond geraakt", zegt hij. Het ongeval gebeurde op de A66 bij Puerto de Béjar ten zuiden van Salamanca. De bestuurder, de vader van het gezin, moest uitwijken voor een obstakel op de weg. De auto rolde vervolgens over de kop en kwam naast de autoweg terecht. De vader heeft het ongeval helaas niet overleefd. Zijn vrouw en drie kinderen raakten gewond.

Dankbaar

"Ze hebben het heel zwaar op dit moment in Spanje. Het is heel heftig. Ze hebben nog geen tijd gehad om te beseffen wat er is gebeurd." Joost en vriend Firmin Duijsens zijn een inzamelingsactie gestart om financiële zorgen uit handen te nemen. Door het ongeluk is de auto en apparatuur kapot gegaan. De kans is groot dat de verzekering niet alles kan vergoeden. Daarbij willen de vrienden geld ophalen voor de begrafenis voor de vader.

Joost zegt "sprakeloos" te zijn dat het streefbedrag van 10.000 euro binnen 24 uur al is gehaald. "We zijn daar hartstikke dankbaar voor. Elke cent telt. Ook zij zijn ontzettend dankbaar voor alle steun die ze krijgen."