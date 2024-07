Maastrichts gezin heeft het ‘heel moeilijk’ na drama Spanje, vrienden starten inzameling

Vrienden van het gezin uit Maastricht dat zaterdag betrokken raakte bij een heftig ongeluk in Spanje zijn een inzamelingsactie gestart. Bij het ongeluk kwam de vader van het gezin om het leven. De vrouw en drie zonen raakten gewond.

Vrienden Firmin Duijsens en Joost Kemps kennen het gezin al een tijdje. Ze zijn goed bevriend met een van de drie broertjes die gewond raakten. "Sinds 20 juli hebben we de hele dag door veel contact met ze. Ze hebben het heel moeilijk op dit moment", zegt Joost.

Het ongeval gebeurde op de A66 bij Puerto de Béjar ten zuiden van Salamanca. De bestuurder, de vader van het gezin, moest uitwijken voor een obstakel op de weg. Daardoor raakte de auto uit balans en rolde over de kop naast de autoweg. "Helaas heeft de vader van dit gezin het ongeluk niet overleefd en zijn Nassim, de twee broertjes en de moeder met breuken en al, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis verplaatst", staat geschreven bij de inzamelingsactie.

Geld stroomt binnen

Firmin en Joost zijn een inzamelingsactie gestart om financiële zorgen uit handen te nemen. De slachtoffers hebben op dit moment genoeg aan hun hoofd, laat Joost weten. "Ze hebben geen tijd om op adem te komen." Door het ongeluk is de auto en apparatuur kapot gegaan. De kans is groot dat de verzekering niet alles kan vergoeden. Daarbij willen de vrienden geld ophalen voor de begrafenis voor de vader.

De inzamelingsactie staat sinds zondag online, maar nu al zijn duizenden euro's opgehaald. "Het is ongelooflijk. We kunnen ze op deze manier een hart onder de riem steken en dat is fantastisch."