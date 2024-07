Nederlandse motorrijder komt om in Italië, hond gevonden op hotelkamer

In het noorden van Italië is een Nederlandse motorrijder om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het tragische incident vond plaats op een weg tussen Piana Crixia en Dego, ten westen van Genua, zo melden Italiaanse media. De hond van de Nederlander werd later in zijn hotel gevonden.

De 49-jarige man botste met zijn motor tegen een auto. De exacte toedracht van het ongeluk is nog niet vastgesteld, maar vermoedelijk kwam de motorrijder op de verkeerde weghelft terecht. Reddingswerkers hebben ter plekke nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Ondanks hun inspanningen konden de hulpverleners niets meer voor de man doen.

Hond ontdekt

De ochtend na het ongeval werd in de accommodatie van de overleden man een hond ontdekt. De dierenambulance heeft zich over het dier ontfermd. Het is nog onduidelijk wat er met de hond gaat gebeuren, maar de zorg voor het dier is inmiddels geregeld.

De Italiaanse autoriteiten zijn bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het is nog onduidelijk of er andere factoren in het spel waren die hebben bijgedragen aan het ongeval. De Nederlandse ambassade is op de hoogte gebracht en staat klaar om ondersteuning te bieden waar nodig.

ANP