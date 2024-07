Vermiste Gizella en Michel 'bedwelmd en bestolen'

Het was flink schrikken: de Brabantse Gizella 'Nakkie' Rosenberg en Michel Weiss, op vakantie in Zuid-Frankrijk, lieten dagenlang niets van zich horen. Veel mensen kwamen in actie om hen te vinden, maar nu blijkt dat ze slachtoffer waren van een diefstal en volgens de dochter zelfs van bedwelming.

Het vermiste stel maakt deel uit van de Sinti-gemeenschap in Best. Iedereen op het woonwagenkamp maakt zich zorgen over de vermissing. "Dit is niets voor hen, normaal bellen ze meerdere keren per dag, nu horen we al twee dagen niets van ze", vertelde de bezorgde Lalla Weiss, zus van Michel, eerder aan Hart van Nederland.

Grote zorgen

Het duo vertrok donderdag per camper richting Zuid-Europa. Er was voor het laatst contact toen het stel in de Zuid-Franse stad Montélimar (Tussen Lyon en Montpellier) was. Vrijdag was er voor het laatst contact. Het nummer van Gizella blijkt later nog wel online te zijn, maar als er wordt geprobeerd te bellen, wordt niet opgenomen. Voor de familie reden om zich op dat moment grote zorgen te maken.

"Normaal heb ik wel twintig keer per dag contact met ze, via de telefoon of via de app, nu al twee dagen helemaal niets", vertelde dochter Wendolyn. Omdat ze niet wil afwachten, besluit ze naar Zuid-Frankrijk te rijden.

"We zijn tankstations langsgegaan, en hebben mensen foto's laten zien", vertelt Wendolyn. "Daar herkenden ze de camper. Een vrouw had de camper gezien op een camping."

Daar aangekomen weet de andere dochter van het stel hun ouders te vinden. "Wat blijkt: op een parkeerplaats bij een tankstation is door iemand gas in de camper gespoten waardoor ze in slaap zijn gevallen en vervolgens is de camper leeggeroofd", aldus Wendolyn over de bedwelming. "Ze zijn helemaal gestript, ze hadden niets meer."