Nog altijd geen spoor van vermiste zwemmer Vlissingen, zoektocht gestaakt

Er is nog altijd geen spoor van de zwemmer die sinds donderdagmiddag bij Vlissingen wordt vermist. Rond 18.40 uur werd de grootschalige zoekactie, die al uren aan de gang was, zonder resultaat beëindigd. Het is niet bekend of er later verder gezocht gaat worden.

De melding over de drenkeling kwam rond 16.30 uur binnen bij de hulpdiensten. Volgens de melders zouden twee zwemmers zijn gegrepen door de stroming bij de Sardijngeul, waarna één van hen onder water verdween en niet meer boven kwam.

Ter land, ter zee en in de lucht

Direct werd een grote zoekactie opgestart. Strandwachten kwamen meteen in actie met waterscooters en de Kustwacht alarmeerde twee KNRM-reddingboten. Vanaf vliegveld Midden-Zeeland kwam de Kustwachthelikopter ter plaatse. Politieagenten zochten vanaf het strand.

Bij de zoekende eenheden sloten al snel ook twee loodsboten en een vaartuig van Multraship aan. Ook een particulier bootje zocht mee. De politie liet vanaf het Nollehoofd een drone de lucht in. Om meteen hulp te kunnen bieden als de drenkeling gevonden zou worden, stond langere tijd een traumahelikopter stand-by op het Badstrand. Deze is rond 18.00 uur vertrokken.

Rond 18.40 uur werd de zoekactie beëindigd. De zwemmer was toen nog altijd niet terecht. Het is niet bekend of op een later moment nog verder gezocht wordt naar de vermiste persoon.