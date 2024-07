Vermiste man (37) met Downsyndroom vermist, moeder radeloos

De 37-jarige vermiste man uit Zwammerdam, die het syndroom van Down heeft, wordt sinds dinsdagmiddag vermist. De man vertrok vanaf zorginstelling Ipse de Bruggen op zijn blauwe driewieler en is sindsdien spoorloos. Zijn moeder doet via een bericht op sociale media een dringende oproep aan iedereen om uit te kijken naar haar zoon.

Er werd ook een signalement gedeeld van de vermiste man. Zijn opvallende blauwe driewieler werd dinsdagavond gevonden maar van de man ontbreek nog ieder spoor. De fiets had een gele sticker met telefoonnummers op het frame.

Mogelijke Locaties

Het vermoeden bestaat dat de man mogelijk met de trein onderweg is naar plaatsen zoals Gouda, Woerden, Boskoop of Leiden. Hij heeft beperkte verstandelijke vermogens. Zo functioneert hij op het niveau van een 3-jarige en kan hij niet praten, vertelt de moeder aan Hart van Nederland.

In verband met de vermissing is een zoektocht via Burgernet uitgezet. Ook heeft de politie in het nabije Woerden het hele gebied doorzocht, zonder succes.