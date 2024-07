Vermiste Marc (36) uit Dronten was vermoedelijk op weg naar Grindr-date

De vermiste Marc Jaskulski (36) uit Dronten was mogelijk op weg naar een afspraak via datingapp Grindr. "Waarschijnlijk bezocht hij mannenontmoetingsplekken en was hij actief op datingsites", vertelde een politiewoordvoerder dinsdagavond in Opsporing Verzocht. De politie denkt dat de vermiste man, naar wie lange tijd intensief gezocht is, slachtoffer is geworden van een misdrijf. Volgens de politie vertrok Jaskulski op maandag 15 april op zijn Gazelle-herenfiets van huis. Hij droeg op dat moment een groene ANWB-jas, een grijze joggingbroek en bruine schoenen. Hij vertrok zonder de medicijnen die hij nodig heeft.

Mogelijk had hij kort voor zijn verdwijning een afspraak gemaakt via de datingapp Grindr. "Maar met wie en waar weten we niet. Daarom hopen we op informatie van mensen die Marc kenden, bijvoorbeeld uit de LHBTI-gemeenschap, of die weten wat er met hem is gebeurd."

De politie vraagt iedereen die iets weet om tips te delen.