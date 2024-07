Nederlander (75) raakt vermist tijdens wandeling in Spaanse bergen

Een 75-jarige Nederlander heeft zijn familieleden behoorlijk doen schrikken tijdens een wandeling in een bergachtig gebied in Spanje. De man verdween nadat zijn familie hem even uit het oog verloor. Na een intensieve zoekactie werd hij de volgende dag uitgeput teruggevonden, schrijft de Telegraaf.

De Guardia Civil meldt dat de man woensdag vermist raakte bij Ricote, een gemeente in de Spaanse provincie en regio Murcia. Deze regio is populair onder toeristen vanwege de schilderachtige maar ruige Ricote-vallei.

Alzheimer

De man reisde met zijn vrouw en zoon van Alicante naar Málaga en stopte bij het uitkijkpunt Franco in Ojós. Toen zijn familieleden hem even niet zagen, ontdekten ze al snel dat hij spoorloos was verdwenen. Ze alarmeerden direct 112, vooral omdat de man aan de ziekte van Alzheimer lijdt, waardoor hij snel gedesoriënteerd raakt.

Aanvankelijk kon de man niet worden gevonden. Pas donderdagochtend, toen een drone van de Spaanse politie hem ontdekte, kon een reddingsactie worden opgezet in het ruige terrein. Dronebeelden toonden de man alleen en verloren in het gebied.

Met behulp van touwen daalden reddingsexperts vanuit een helikopter af om de man te bereiken en hem veilig terug te brengen. Hij werd herenigd met zijn doodongeruste familie, die dolblij was hem weer in de armen te kunnen sluiten.