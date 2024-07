Dit weten we tot nu toe over de in Frankrijk vermiste Marjan

In Frankrijk wordt met man en macht gezocht naar de vermiste Marjan Roozendaal. De 73-jarige vrouw wordt sinds zondag vermist nadat ze camping 'Parc Le Duc' in Vacquières verliet. Dit is wat we tot nu toe weten over haar vermissing.

Een groep vrijwilligers van Stichting Reddingshonden vertrekt vrijdag met meerdere hulphonden richting Frankrijk om te zoeken naar de vermiste vrouw. Eerdere zoekacties leverden helaas niets op.

De dochter van Marjan, Brenda, maakt zich ernstig zorgen, vertelde ze eerder in gesprek met Hart van Nederland. Mede vanwege het feit dat de vrouw aan Alzheimer lijdt, houdt Brenda rekening met verschillende scenario's. "Wat ik heel vreselijk vind, is het idee dat ze ergens alleen is, misschien wel pijn heeft, heel bang is en niet in staat is om om hulp te vragen, of nog iets ergers."

'Sporen eindigen'

Brenda liet eerder weten dat haar moeder naar het zwembad op het park zou gaan, maar vervolgens is gaan wandelen. Op camerabeelden is te zien dat ze door de poort naar buiten loopt. Volgens Brenda zijn er sporen geroken, waaruit zou blijken dat haar moeder naar links is gegaan en daarna naar rechts: "Al eindigen die sporen. Het kan zijn dat mijn moeder nu op een andere plek is."

Het is iets wat je leest in de krant wat bij anderen gebeurt en niet in je eigen leven. Brenda, dochter van vermiste Marjan

Zoektocht met honden

Stichting Reddingshonden zal met minimaal drie honden zoeken naar de vermiste vrouw. "Onze honden zoeken naar mensen die zitten, liggen, hangen of zich in het water bevinden", zo laat de stichting weten. "Je wil kosten wat het kost de vermiste vinden. Al moet je ook de achterblijvers geen valse hoop geven. Er moet wel een kleine kans van slagen zijn. Anders moet je thuisblijven"