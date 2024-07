Stichting Reddingshonden naar Frankrijk voor zoektocht naar vermiste vrouw (73)

Een groep vrijwilligers van Stichting Reddingshonden vertrekt vrijdag met meerdere hulphonden richting Frankrijk om te zoeken naar de vermiste Marjan Roozendaal (73). De vrouw raakte zondag vermist nadat ze de camping 'Parc Le Duc' in Vacquières verliet. Sindsdien is ze spoorloos.

De stichting heeft woensdagochtend contact gehad met de familie van Marjan. "De familie heeft mij woensdagochtend gebeld en toen is het balletje gaan rollen. Wij hebben gelukkig ook veel medewerking van de politie en ambassade daar. Iedereen werkt gelukkig heel goed mee", vertelt Louise Smits-Jansen van Stichting Reddingshonden tegen Hart van Nederland.

Lees ook: Dochter vermiste Nederlandse vrouw Frankrijk ontzettend bezorgd Dochter vermiste Nederlandse vrouw Frankrijk ontzettend bezorgd: 'Het is een vreselijke nachtmerrie'

Zoekmethode

Stichting Reddingshonden zal tijdens het zoeken hun eigen methode gebruiken: "We lopen nooit met één hond maar minimaal met drie honden. Als een hond namelijk ergens tegenaan loopt en het niet kan ruiken, omdat die bijvoorbeeld aan de verkeerde kant van de wind loopt, kan die het je niet vertellen."

Volgens Louise zullen ze nu niks meer aan sporen hebben: "Dat is daar niet meer te vinden. Onze honden zoeken naar mensen die zitten, liggen, hangen of zich in het water bevinden."

Geen valse hoop

Voor de Stichting is er geen twijfel over mogelijk: zij zullen alles geven. "Het zou je eigen vader of moeder maar zijn. Je wil kosten wat het kost ze vinden. Al moet je ook de achterblijvers geen valse hoop geven. Er moet wel een kleine kans van slagen zijn. Anders moet je thuisblijven", legt Louise uit.