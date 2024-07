Dochter vermiste Nederlandse vrouw Frankrijk ontzettend bezorgd: 'Het is een vreselijke nachtmerrie'

De dochter van de vermiste Marjan Roozendaal uit Amsterdam maakt zich ernstig zorgen, vertelt ze in gesprek met Hart van Nederland. De 73-jarige vrouw verdween zondag van camping 'Parc Le Duc' in Vacquières in het oosten van Hérault en is sindsdien spoorloos.

Mede vanwege het feit dat de vrouw aan Alzheimer lijdt, houdt Marjans dochter Brenda rekening met verschillende scenario's. Ze laat weten dat op camerabeelden te zien is hoe Marjan het vakantiepark zondag verliet. Daarbij leek ze verward.

Scenario's

"Mijn moeder zou eigenlijk even naar het zwembad op het park gaan, vervolgens is zij gaan wandelen. Op camerabeelden is te zien dat ze het zwembad voorbij loopt en door de poort naar buiten loopt. Daar verandert de omgeving ook een beetje. Ik zag haar vertwijfelend om haar heen kijken, maar vervolgens is ze wel rechtdoor gelopen", vertelt Marjan.

Volgens haar zijn er sporen geroken, waaruit zou blijken dat haar moeder naar links is gegaan en daarna naar rechts: "Al eindigen die sporen. Dat maakt dat er een scenario kan zijn dat ze bij iemand in de auto is gestapt. Daarom wil ik een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Het kan zijn dat mijn moeder nu op een andere plek is."

Dankbaar

Inmiddels is Brenda ook zelf in Frankrijk om te helpen met zoeken. "Ik ben heel erg dankbaar voor de Franse hulpdiensten en de vrijwilligers die helpen bij de zoektocht.

Ze zijn vanochtend met een grote groep vrijwilligers gaan lopen. Rond een uur of negen kwam er een soort dog rescue team die op een zeer professionele manier alles ging coördineren en alle gebieden, waar ze waren geweest, ging afzetten", zegt Brenda.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Nachtmerrie

Toch is haar moeder nog steeds niet gevonden. De hele situatie is een nachtmerrie voor Brenda en haar familie: "Het is niet te bevatten. Het is iets wat je leest in de krant wat bij anderen gebeurt en niet in je eigen leven."

Ondanks dat de familie hoopvol blijft, zijn ze ook erg bezorgd: "Wat ik heel vreselijk vind, is het idee dat ze ergens alleen is, misschien wel pijn heeft, heel bang is en niet in staat is om om hulp te vragen, of nog iets ergers. We blijven wel hoop houden. Al zijn we allemaal wel ontzettend bezorgd."

Oproep aan alle Nederlanders in Frankrijk

Daarom zou Brenda nog graag een oproepje willen doen aan Nederlanders die in Frankrijk zijn of daar binnenkort naartoe gaan: "Mijn oproep is aan hen om het zo bekend mogelijk te maken en haar foto te verspreiden. Kijk ook naar haar uit en bied haar hulp aan. Zij heeft echt hulp nodig. Als je haar ziet, dan kan je de plaatselijke autoriteiten bellen. De vermissing is landelijk bekend in Frankrijk."