Uit zee gehaalde jongen (13) overleden

De 13-jarige jongen die maandagmiddag vermist raakte in de zee bij Scheveningen, en korte tijd later werd gevonden in het water, is overleden. Dat bevestigt de politie woensdag aan Hart van Nederland.

De jongen raakte maandag rond 17.15 uur vermist, waarna een grootschalige zoekactie werd gestart. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, en ook werd er met een helikopter naar de jongen gezocht. Rond 17.30 uur werd de drenkeling gevonden in het water.

Het slachtoffer werd uit het water gehaald en gereanimeerd. Vervolgens is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden.