Lichaam van vermiste zwemmer aangespoeld bij Scheveningen

Op het Noorderstrand in Scheveningen is donderdagochtend het lichaam van een eerder vermist geraakte zwemmer aangetroffen. De man zwom op 29 juni in de zee bij Kijkduin en verdween. Een zoektocht afgelopen weekend naar de zwemmer werd gestaakt nadat de hulpdiensten en een groep strandgangers niets konden vinden.

De politie doet verder geen mededelingen over de identiteit van de man.

Afgelopen zaterdagmiddag werd nog uitgebreid gezocht door de reddingsbrigade en de kustwacht. Ook omstanders hielpen mee.